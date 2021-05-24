عون يدعو لتحرير لبنان من الفساد ويتعهد بتحرير الأرض

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال عون: "فى ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".
وأضاف: "كما حاربنا العدو وحررنا الأرض، علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد، وإعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار"، مؤكدًا على أنه "وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من جنوب لبنان فى 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عامًا، باستثناء مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالى من قرية الغجر، ويحتفل لبنان بذلك اليوم عيدًا المقاومة والتحرير.
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