روسيا تدعو لتحقيق دولى حول إجبار طائرة على الهبوط فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعربت روسيا، اليوم الإثنين، عن دعمها لإجراء تحقيق دولى حول حادثة تحويل مساء طائرة لشركة "ريان إير"، وإجبارها على الهبوط فى بيلاروسيا، والقبض على معارض كان على متنها.





ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف: "هناك إرشادات دولية للسفر الجوى، وعلى سلطات السفر الجوى الدولية تقييم، مدى اتباع هذه المعايير الدولية أم لا". كما طالب متحدث الرئاسة الروسية بـ"تقييم متعقل للحادثة"، لافتًا إلى دعوات لفرض عقوبات بعد إجراء متماش مع المعايير الدولية، على حد وصفه. وقال: "لا نريد الانجرار لسباق إدانة شخص ما، أو دعم شىء ما".

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