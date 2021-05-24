الرئيس الفلسطينى: مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطنى

جدة - نرمين السيد - وأشاد عباس، خلال لقائه بوزير الخارجية سامح شكرى، بالجهود التى قامت بها مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأمريكية والأطراف المعنية، لوقف العدوان على الشعب الفلسطينية، مشيداً بمبادرة الرئيس السيسى للمساهمة لتقديم خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال عباس، "نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطنى تكون ملتزمة بالشرعية الدولية".

وتطرق، إلى العملية السياسية، مؤكداً ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسى تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهى الاحتلال الإسرائيلى ويؤدى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.