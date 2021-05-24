الاتحاد الأوروبى يستدعى سفير بيلاروسيا للاحتجاج على حادث الطائرة

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى - فى بيان له إنه تم استدعاء سفير بيلاروسيا إلى الاتحاد ألكسندر ميكنيفتش، بناء على طلب للممثل الأعلى للسياسية الخارجية جوزيب بوريل، للاحتجاج على الخطوة غير المقبولة التى اتخذتها السلطات البيلاروسية، وإجبارها طائرة مدنية على الهبوط إضطراريا فى مينسك، واعتقال راكب من على متنها، وهو الصحفى والناشط المستقل رومان بروتاسيفيتش.

وأضاف الاتحاد، أنه تم إبلاغ السفير بإدانة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى الصارمة لهذا التحرك الذى اتخذته سلطات بيلاروس، والذى عرض حياة الركاب وطاقم الطائرة إلى الخطر.