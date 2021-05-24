واشنطن: نثمن الجهود المصرية فى قيادة وقف إطلاق النار بـ غزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الأمريكى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن مصر لها دور فى تقديم المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن جهودنا تنصب على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وفيما يخص إحياء عملية السلام، أكد أنه من المبكر دعوة الأطراف إلى واشنطن لتحقيق هذا الأمر.