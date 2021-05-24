إثيوبيا تأسف لقرار أمريكا بحظر تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وتقليص المساعدات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: "لا نقبل تدخل الإدارة الأمريكية فى شؤوننا"، فى إشارة للقرارات الأمريكية الصادرة بسبب انتهاكات حكومة أديس أبابا خلال حربها العرقية ضد إقليم تيجراى الواقع شمال البلاد. وأضافت أديس أبابا: "سنعيد تقييم علاقتنا مع أمريكا إذا واصلت التدخل فى شؤوننا". وكان وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، أعلن فى وقت سابق اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أى مسئول أمنى أو حكومى حالى أو سابق إثيوبى أو أريترى، ثبت ضلوعه فى الانتهاكات التى ترتكب بإقليم تيجراى.

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