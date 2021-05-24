عاجل.. لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلة بين مينسك وفرانكفورت بسبب إنذار أمنى

جدة - نرمين السيد - ولم تشر الشركة إلى تفاصيل حول طبيعة التهديدات أو الإنذار الأمنى الذى أدى إلى تعليق الرحلة.

وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت قبل أيام، عزمها على استئناف الرحلات إلى تل أبيب، يوم الأحد، وذلك فى أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.