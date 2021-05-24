إيران: مستمرون فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ولدينا 90 كيلوجراما منها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية"، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لدينا أكثر من 90 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب". وكانت إيران أعلنت، اليوم، تمديد اتفاق مراقبة منشآتها النووية مع وكالة الطاقة الدولية الذرية لشهر واحد، وذلك بعد انتهاء اتفاق الثلاثة أشهر الماضية.

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