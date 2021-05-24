مالطا تعلن الوصول لمناعة القطيع ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس وزارء مالطا كريس فيرن، اليوم الإثنين، "اليوم لقد حققنا مناعة القطيع .. اللقاح هو سلاح مواجهة الفيروس".

وأضاف نائب رئيس وزراء مالطا، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على ارتداء الكمامات الوقائية بدءا من يوليو المقبل، إذا استمر انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

يشار إلى أن 70% من سكان جزيرة مالطا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، فيما تلقى 42% جرعتى اللقاح حتى الآن، كما يتم حاليا دعوة المواطنين التى تتراوح أعمارهم ما بين 16 وحتى 29 سنة لتلقى اللقاح.