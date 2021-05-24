الفلسطينيون يدعون إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مؤكدا ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا الفراغ السياسي، وسياسة الأمر الواقع التي تديرها إسرائيل. وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، بمدينة رام الله، إن قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية، وبرنامج لإعادة الإعمار، وآخر تنموي لخلق فرص عمل واعادة تفعيل قدرة الاقتصاد، بعد الدمار الذي لحق في كافة القطاعات بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما. ولفت إلى أن إعادة الإعمار تحتاج لتنسيق الجهود بيننا وبين المجتمع الدولي، والمتبرعين، وأهلنا في قطاع غزة، المتضررين من العدوان، ومؤسساتنا الوطنية هناك، ليعش أولاد الشهداء بكرامة وعزة نفس. كما دعا كلا من مصر وقطر والدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة ان يكونوا شركاء في إعادة إعمار قطاع غزة، مطالبا إسرائيل برفع حصارها، لكي تسير عملية إعادة الإعمار بيسر وبدون تأخير، وإلى أفق سياسي كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى. وأشار رئيس الوزراء إلى أن العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى لا يزال مستمرا، وأهلنا في حي الشيخ جراح ما زالوا يواجهون قرار طردهم من بيوتهم، وإن المواجهة في القدس والضفة وغزة أعادت الوهج للقضية الفلسطينية في المؤسسات المتعهدة مثل الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة المحافظة على الروح الوطنية العالية، ووحدة الموقف، التي تجسدت في الميدان والتي انطلقت من الشيخ جراح، والمسجد الأقصى، ولاحقا من قطاع غزة، لافتا إلى سعي الاحتلال لضرب هذه الروح، لإضعاف مناعتها، من خلال إثارة الفتن، والمساس بالرموز الدينية والوطنية.