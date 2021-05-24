جدة - نرمين السيد - وأوضح أن مهمة وزير الخارجية أنتونى بلينكن هى الاستماع إلى آراء دول المنطقة والحرص على استمرار وقف النار، قائلا إن "بلينكن سيركز فى لقاءاته على أهمية صمود وقف إطلاق النار وإيجاد سبل لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة، أشار المسؤول الأمريكى إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ومصر لإيصال المساعدات إلى سكان غزة".
ولفت المسؤول إلى أنه "سيكون لمصر دور كبير فى تقديم المساعدات لقطاع غزة"، مؤكّدًا ان "الولايات المتحدة عملت بلا كلل مع شركائها فى المنطقة بمن فيهم الإسرائيليون والفلسطينيون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول بالخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بمبدأ حل الدولتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.