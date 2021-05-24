مسؤول بالخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بمبدأ حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن مهمة وزير الخارجية أنتونى بلينكن هى الاستماع إلى آراء دول المنطقة والحرص على استمرار وقف النار، قائلا إن "بلينكن سيركز فى لقاءاته على أهمية صمود وقف إطلاق النار وإيجاد سبل لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة، أشار المسؤول الأمريكى إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ومصر لإيصال المساعدات إلى سكان غزة".

ولفت المسؤول إلى أنه "سيكون لمصر دور كبير فى تقديم المساعدات لقطاع غزة"، مؤكّدًا ان "الولايات المتحدة عملت بلا كلل مع شركائها فى المنطقة بمن فيهم الإسرائيليون والفلسطينيون".