بريطانيا تطالب بمساءلة رئيس بيلاروسيا حول حادث الطائرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما استدعى الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، السفير البيلاروسى لدى الاتحاد للاحتجاج على حادث إجبار طائرة راين آير على الهبوط فى مطار مينسك.

وقال الاتحاد الأوروبى - فى بيان له إنه تم استدعاء سفير بيلاروسيا إلى الاتحاد ألكسندر ميكنيفتش، بناء على طلب للممثل الأعلى للسياسية الخارجية جوزيب بوريل، للاحتجاج على الخطوة غير المقبولة التى اتخذتها السلطات البيلاروسية، وإجبارها طائرة مدنية على الهبوط إضطراريا فى مينسك، واعتقال راكب من على متنها، وهو الصحفى والناشط المستقل رومان بروتاسيفيتش.