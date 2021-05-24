الصليب الأحمر تزيد عدد موظفيها فى غزة لتعزيز استجابتها

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة فى بيان صحافى، اليوم، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، إن موظفى اللجنة الدولية الإضافيين سيعززون استجابة المنظمة فى مجالى الصحة والحماية، بينما ستساعد فرق اللجنة الدولية المعنية بالتلوث الناجم عن الأسلحة فى الحيلولة دون تعرض السكان المدنيين للذخائر غير المنفجرة والمخاطر الأخرى المرتبطة بها.

ومن جانبها، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية فى الأردن ساندرا تيتامانتي: "بينما نرحب بوقف إطلاق النار بين الطرفين، نلاحظ أن النزاع أدى إلى تأثير مدمر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن الاحتياجات الإنسانية الهائلة أدت إلى خروج دعوات تنادى بوجود موظفين إضافيين من اللجنة الدولية لتعزيز تقديم المساعدة الإنسانية التى تتوافق مع الولاية الدولية الموكلة إليها".

وأضافت: "نود أن نعرب عن تقديرنا للدعم الذى قدمته السلطات فى الأردن فى تيسير توفير الخدمات القنصلية وترتيبات السفر لموظفى اللجنة الدولية الإضافيين المنتشرين فى جميع أنحاء الأردن"، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى المكونة من 15 موظفا، إضافة إلى فريق طبى متنقل، ستمر هذا الأسبوع عبر عمان فى طريقها إلى غزة وإسرائيل.