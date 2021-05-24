الهند تبدأ إخلاء مناطق من الساحل الشرقى قبل وصول إعصار قوى

جدة - نرمين السيد - بدأت السلطات الهندية إجلاء الآلاف من سكان المناطق الساحلية فى ولايتين، مع اقتراب إعصار قوى من الساحل الشرقى للبلاد، مما يعقّد الجهود الرامية للسيطرة على جائحة كوفيد-19.





وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الهندية فى بيان أنه من المنتظر أن يتحول الإعصار (ياس) -وهو ثانى إعصار يضرب البلاد خلال أسبوع- إلى عاصفة شديدة القوة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا فى الساعة. وأضافت أنه من المرجح أن تصل العاصفة -التى تتشكل فى خليج البنغال- إلى الشاطئ قرب الحدود بين ولايتَى أوديشا والبنغال الغربية فى وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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