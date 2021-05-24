البيت الأبيض والكرملين يرتبان لقمة بين بايدن وبوتين فى جنيف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما اقترحت موسكو الأسبوع الماضى، مناقشة الاستقرار الاستراتيجى خلال اجتماع محتمل بين بوتين وبايدن. جدير بالذكر أن العلاقة بين روسيا وأمريكا كانت قد توترت بسبب ملفات كثيرة، أهمها خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض أليكسى نافالنى واتهامات بالتجسس والتدخل فى الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو، إضافة إلى الملف السورى.

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