عاجل.. نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد

جدة - نرمين السيد - أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه قرر اليوم الإثنين، تعيين دافيد بارنيع، رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات "الموساد".



جدة - نرمين السيد - أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه قرر اليوم الإثنين، تعيين دافيد بارنيع، رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات "الموساد". وقال نتنياهو، إن مهمة الرئيس الجديد الأولى هى منع إيران من امتلاك سلاح نووى، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

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