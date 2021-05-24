نتنياهو: سنفعل كل شئ لمنع إيران من الحصول على سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وقال نتنياهو فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إن هدفنا حول ضمان عدم قيام الملالى بوضع حد لوجود الشعب اليهودى الذى يستمر آلاف السنين – سيلزمنا باتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة".

وتابع: "دولة إسرائيل لن تسمح لإيران بالتزود بسلاح نووى"، مضيفا "وفى أى حال من الأحوال، سواء إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا، سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووى لأن الحديث يدور حول وجودنا".