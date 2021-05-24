بريطانيا تهدد بفرض عقوبات على بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال راب - فى بيان - "تدين المملكة المتحدة إجراءات السلطات البيلاروسية والتى ألقت القبض على الصحفى رومان بروتاسيفيتش بناءً على حيلة، بعد أن أجبر طائرته على الهبوط فى مينسك"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف "يجب أن يحاسب السيد لوكاشينكو على أفعاله الغريبة، والمملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج الفورى عن السيد بروتاسيفيتش وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين فى بيلاروسيا".