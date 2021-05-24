أوامر طوارئ جديدة جنوب دارفور بالسودان

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استثنى القرار الفئات العمرية أكثر من 45 سنة، وحدد عقوبات غرامة 100 ألف جنيه، أو السجن 9 أشهر بجانب قرار منع حركة عربات البوكو حرام غير المرخصة فى الطرق.
وحدد القرار عقوبة للمخالفين غرامة 300 ألف جنيه أو السجن 9 أشهر أو العقوبتين معا، وفى حال عدم وجود شهادة وارد سوف يتم الحجز ومصادرة المركبة.
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