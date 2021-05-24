أوامر طوارئ جديدة جنوب دارفور بالسودان

جدة - نرمين السيد - أصدر والى ولاية جنوب دارفور موسى مهدى إسحاق، قرارات طوارئ جديدة تمنع حمل الأسلحة البيضاء "السكين"، وتأتى القرارات بعد ارتفاع معدل الطعن والقتل بواسطة السلاح الأبيض وسط الشباب والقصر.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استثنى القرار الفئات العمرية أكثر من 45 سنة، وحدد عقوبات غرامة 100 ألف جنيه، أو السجن 9 أشهر بجانب قرار منع حركة عربات البوكو حرام غير المرخصة فى الطرق.

وحدد القرار عقوبة للمخالفين غرامة 300 ألف جنيه أو السجن 9 أشهر أو العقوبتين معا، وفى حال عدم وجود شهادة وارد سوف يتم الحجز ومصادرة المركبة.