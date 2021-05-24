جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "المحادثات مع إيران قد تكون صعبة، لكننا سنمضى قدما فى ذلك مع شركائنا الأوروبيين"، مشيرة إلى أن الذهاب إلى جولة خامسة من محادثات فيينا تأكيد على التمسك بالدبلوماسية.





وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "نحن نؤمن أننا على الطريق الصحيح لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية". وفيما يخص زيارة وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأوسط، قالت إن "بلينكن سيناقش خلال جولته عملية إعادة بناء غزة وضمان ألا تصل الأموال إلى حماس"، مؤكدة أن الرئيس الأمريكى طلب من بلينكن العمل خلال زيارته على خلق ظروف مستدامة لإنجاح وقف إطلاق النار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: نسير على الطريق الصحيح لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.