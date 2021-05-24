بلينكن: الاستثمار فى الشباب هو أفضل طريقة لتنمية إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن الاستثمار فى الشباب هو أفضل طريقة لتنمية إفريقيا، مشيرا إلى أن مبادرة القادة الأفارقة من الشباب، كان لها تأثير قوى على مدى العقد الماضى.





وقال بلينكن، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "يبلغ عدد سكان القارة الإفريقية 1.3 مليار نسمة، بمتوسط عمر 19 عامًا، أفضل طريقة لتوسيع الفرص، وتنمية الاقتصادات، وتعزيز حقوق الإنسان هى الاستثمار فى قادتها الشباب، كان من اللافت للنظر أن نرى مبادرة القادة الأفارقة من الشباب تبقى وفية لتلك الفكرة على مدار العقد الماضى". وأضاف: "أعتقد أن هذا هو السبب فى أن مبادرة القادة الأفارقة من الشباب كان لها مثل هذا التأثير القوى على مدى العقد الماضي، لقد ألهمتنى دائمًا هذه المجموعة من القادة وخريجى برامجها، وأتمنى لكم جميعًا النجاح والإنتاجية".

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