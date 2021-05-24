إيطاليا.. 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و2490 إصابة 

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 110 حالات وفاة جديدة بكورونا اليوم الاثنين مقابل 72 حالة يوم أمس بينما انخفضت حصيلة الإصابات اليومية لـ2490 من 3995 حالة في اليوم السابق.

وإجمالا سجلت إيطاليا 125335 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد--19 منذ ظهور الوباء في فبراير شباط العام الماضي وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا. وسجلت البلاد 4.19 مليون حالة إصابة إلى الآن.