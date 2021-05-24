عاجل.. سقوط مسيرة مفخخة حوثية على سوق شعبى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن وزارة الدفاع اليمنية، كانت قد أعلنت الخميس الماضى، مقتل 13 مسلحا من الحوثيين وجرح آخرين، خلال صد هجوم مماثل للجماعة فى جبهة المشجح غرب مأرب، وذلك بعد أيام من إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع فى جبهة الكسارة، إثر معارك أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.

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