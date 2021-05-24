ميركل: الأسباب التى تذرعت بها بيلاروسيا فى قضية الطائرة تفتقر إلى المصداقية

جدة - نرمين السيد - اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن "الأسباب التى تذرعت بها بيلاروسيا فى قضية تحويل وجهة طائرة تقل معارضا لنظام ألكسندر لوكاشنكو إلى مينسك واعتقاله، تفتقر إلى المصداقية".





وقالت ميركل، لدى وصولها إلى القمة الأوروبية فى بروكسل، "شهدنا هبوطا قسريا أدى إلى اعتقال معارض بيلاروسى هو رومان بروتاسيفيتش، ويجب إطلاق سراحه فورا". جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى، كان قد استدعى السفير البيلاروسى لدى الاتحاد للاحتجاج على حادث إجبار طائرة راين آير على الهبوط فى مطار مينسك، وإلقاء القبض على الصحفى رومان بروتاسيفيتش.

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