فيديو.. 213 إصابة فى حادث تصادم قطارين فى كوالالمبور بماليزيا

جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث عند الساعة 8:45 مساء اليوم، فى النفق بين محطتى كامبونج بارو ومركز مدينة كوالالمبور، وبحسب المعلومات فإن القطار الأول كان على متنه الركاب أما القطار الثانى فكان يخضع للاختبار ولم يكن على متنه سوى السائق.

وقد تم إرسال الـ166 راكبا الذين أصيبوا بجروح طفيفة إلى مستشفى كوالالمبور وعدة مستشفيات قريبة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال قائد شرطة منطقة دانج وانجى، محمد زينل عبدالله، إن جميع الركاب كانوا من القطار المتجه من محطة KLCC إلى محطة Gombak فى أحد طرفى الخط، أما القطار الفارغ فكان متجها من محطة كامبونج بارو إلى محطة جومباك.

وبحسب ما ورد كان القطاران يسيران بسرعة 40 كم فى الساعة واصطدما فى النفق بين محطتى كامبونج بارو و KLCC.