فيديو.. اللحظات الأولى لحريق مجمع بتروكيماويات بوشهر الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وتم افتتاح المصنع قبل شهرين ونصف تقريبا، وفق وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية. وقال محافظ كنغان إنه قد تم احتواء حريق فى مستودع العزل التابع لشركة "كنغان لتكرير البترول"، مشيرا إلى أن الحريق بدأ فى مستودع نفايات العوازل التابع لشركة البترول فى الساعة 13:30 وبسبب الرياح اتسع نطاق الحريق. وصرح المسؤول بأن سبب الحريق فى مستودع العزل التابع لشركة كانغان لتكرير البترول قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وكانت المنطقة شهدت حريقا مماثلا بداية الشهر الجارى عندما اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع عند مدخل المدينة التى تضم محطة "بوشهر" النووية. يذكر أنه فجر يوم الأحد، أصيب 9 عمال بجروح فى انفجار لم تحدد أسبابه وقع فى مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات فى محافظة أصفهان وسط إيران.

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