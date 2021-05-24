مقتل 15 شخصا وتدمير مئات المنازل بسبب ثوران بركان جبل نيراغونغو

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، قال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا، فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى سجل أكثر من 10 زلازل فى محيط مدينة غوما عقب ثوران البركان. فيما أشارت وكالة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف" إلى أن ثوران البركان دفع نحو 5.000 شخص للفرار من مدينة " غوما " عبر الحدود القريبة إلى رواندا، بينما لجأ "25 ألفا" إلى الشمال الغربى فى ساكى.

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