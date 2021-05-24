واشنطن تدين مينسك على خلفية طائرة راين إير وتطالب بتحقيق دولى

جدة - نرمين السيد - صرحت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكى، جين ساكى، للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن البيت الأبيض يطالب بإجراء تحقيق دولى فى حادثة طائرة راين إير، ويناقش القضية عبر عدد من القنوات مع المنظمات الدولية.





وقالت: "ندين نظام لوكاشينكو لاستمراره فى تهديد الصحفيين واحتجازهم غير المبرر لمجرد قيامهم بعملهم، وحادثة الرحلة الجوية بين دولتى الاتحاد الأوروبى من أجل اعتقال صحفى، صادمة، وتحد صارخ لنظام الأمن الدولى، ونحن نطالب بإجراء تحقيق دولى فورى وشفاف وموثوق".

ووفقًا لها، فإن الولايات المتحدة تناقش هذه القضية من خلال قنوات متعددة الأطراف، بما فى ذلك الناتو والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والأمم المتحدة.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، هبطت، أمس الأحد، فى مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التى جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات فى بيلاروسيا على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

وفى حادثة مشابهة فى عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط فى فيينا للاشتباه فى وجود الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفى وقت لاحق، تم فتح المجال الجوى الأوروبى للطائرة.