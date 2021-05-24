عاجل.. جنود ماليون يحتجزون الرئيس الانتقالى ووزيره الأول

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر أن الرئيس ووزيره الأول، تم اقتيادهما إلى ثكنة "كاتى" العسكرية بالقرب من العاصمة المالية باماكو.

وأشارت إلى أن التحرك فى مالى جاء بعد تشكيل حكومة جديدة وعزل وزيرى الدفاع والأمن وهما من قادة الانقلاب السابق.