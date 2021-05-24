الاتحاد الأوروبى يعلن استئناف محادثات الاتفاق النووى مع إيران فى فيينا

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين 24 مايو، عن استئناف اجتماعات الأطراف المشاركة فى لجنة العمل المشتركة والشاملة، غدا فى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووى مع إيران، حسمبا أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وجاء فى بيان صحفى على الموقع الإلكترونى للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "ستستأنف اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة والمشتركة اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مايو، فى العاصمة النمساوية فيينا." وأضاف بقوله: "وسيترأس الاجتماع، نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، نائبه، إنريكى مورا. وسيحضر الاجتماع ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران." ونوه البيان الصحفى على الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية: "سيواصل المشاركون مناقشاتهم فى ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووى الإيرانى وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة. " ويذكر أن العاصمة النمساوية تستضيف اجتماعات للجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى، وذلك من أجل تحقيق عودة واشنطن إلى الاتفاق النووى، ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران، والعمل على الاستعادة الكاملة للاتفاق النووى.

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