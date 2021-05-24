مجلس السلم والأمن الإفريقى يحتج على التوزيع غير العادل للقاحات كورونا

وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، قال الوزراء خلال اجتماع شارك فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس ومسؤولون رفيعون فى مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقى، أن قارة أفريقيا تشهد تأخرًا فى حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو وضع من شأنه أن يطيل أمد الجائحة، ويعرقل الجهود الرامية للتعافى من آثارها، ويعقد من وقع تداعياتها السلبية المهددة للأمن والاستقرار خصوصًا فى البلدان الإفريقية التى تعيش أزمات ونزاعات مسلحة".
وبحث الاجتماع الصعوبات التى تواجه دول القارة لاقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتداعيات ذلك على الأمن الإنسانى فى إفريقيا، كما بحث ضمان تزويد جميع الدول الإفريقية بهذه اللقاحات والتعافى من الآثار السلبية التى أفرزتها الجائحة.
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