 ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 253 شهيدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 253 شهيدا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 253 شهيدا. وقالت الوزارة، فى تحديث لإجمالى ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة انه ارتفع إلى 253 شهيدا، بينهم 66 طفلا و 39 سيدة و 17 مسنا، إضافة إلى 1.948 إصابة بجروح مختلفة.

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