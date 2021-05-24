تدمير لغم بحرى زرعه الحوثيون جنوبى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" قال التحالف إنه اكتشف ودمر لغما بحريا زرعه الحوثيون المتحالفون مع إيران فى جنوب البحر الأحمر. وأضاف أن "اللغم البحرى المكتشف إيرانى الصنع من نوع صدف". وتابع: "زراعة الألغام البحرية بدعم إيرانى تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية".

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