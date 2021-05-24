تشكيل حكومة جديدة فى مالى تضم 25 وزيرًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، كان رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو قد أعاد تكليف مختار وان، فور استقالة حكومته بتشكيل حكومة قبل أقل من عام على إجراء مواعيد انتخابية مهمة.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد سلسلة من اللقاءات بمبادرة من الرئيس نداو من أجل "إعادة بعث" الحوار السياسى و الاجتماعى بين السلطات الانتقالية و ممثلى الأحزاب السياسية و المجتمع المدنى.
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