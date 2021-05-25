فيديو.. نورلاند: النواب الليبى ملتزم بإقامة انتخابات ديسمبر فى موعدها

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه تحدث مع رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح فى القاهرة، حول القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات الليبية فى ديسمبر المقبل.





وأوضح نورلاند فى حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس النواب الليبى سيلعب دورا كبيرا فى هذا الشأن، مضيفا "تشجعت عندما رأيت مدى التزام مجلس النواب الليبى، بإقامة هذه الانتخابات فى ديسمبر المقبل".

وأضاف أنه تقابل مع مسؤولين ليبيين وعناصر من المجتمع المدنى، فى طرابلس، للمس الأمور على الأرض، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لفتح سفارتها فى طرابلس، موضحا "ربما ليس هذا العام. ولكن ستكون هناك رحلات بشكل يومى".

وتابع "خرجنا من هذه اللقاءات بأننا متشجعين جدا مما رأيناه، ودارت المناقشات حول إقامة الانتخابات فى ديسمبر وكل الترتيبات الخاصة بإقامتها وما يتلوها من مساعدة الحكومة فى توفير الخدمات للمواطنين".

وأشار المبعوث الأمريكى إلى ليبيا إلى أنه ناقش مساعدة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والسيولة، موضحا "عادت الأمور بشكل أو آخر إلى الوضع الطبيعى وهناك شعور كبير من الناس للعودة للأمور الطبيعة، ويطالب الناس بعدم انقطاع الكهرباء وعدم وجود طوابير بالبنوك والسيطرة على وباء كورونا".