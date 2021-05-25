انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية: تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الدخول والعودة والزيارة آليا دون مقابل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية على موقعها الإلكتروني أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فقد تقررا تمديد صلاحية الإقامة للموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة وتشمل الزيارات، وذلك آليا بدون رسوم أو مقابل مادي حتى 2/6/2021 الموافق 21/ 10/ 1442 هجري ويسري القرار فقط على الدول التي تم تعليق القدوم منها إلى داخل المملكة .

ويأتي الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها السعودية للتعامل مع تبعيات وآثار جائحة كورونا العالمية وضمن الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. ويسهم القرار في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمادية .

وأكدت إدارة الجوازات السعودية أنه سيتم التعاون مع مركز المعلومات الوطني بشأن التمديد دون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارات الجوازات وذلك على النحو الآتي:

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت في شهر فبراير الماضي قرار يمنع 20 دولة من الدخول إلى ارضيها وهى الأرجنتين – الأمارات المتحدة – ألمانيا – إندونيسيا – إيطاليا – البرازيل – فرنسا – الولايات المتحدة الأمريكية – باكستان – تركيا – البرتغال – جنوب افريقيا – لبنان – مصر – اليابان – لبنان – الهند – ايرلندا – السويد – سويسرا، ويستثنى الدبلوماسيين والمواطنين السعودية والممارسين لمهنة الطب وعائلاتهم، ولكن تم التعديل لقرار وأقتصر على 13 دولة بعد فتح الحدود.

الدول الممنوع القدوم منها إلى السعودية

الهند – روسيا – الكونغو الديمقراطية – اليمن – لبنان – إيران – أرمنيا – تركيا – الصومال – ليبيا – سوريا – أفغانستان – فنزويلا.