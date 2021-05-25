5 قتلى و13 جريحا فى مواجهات قبلية فى بورتسودان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بسقوط 5 قتلى و13 جريحا بمواجهات قبلية فى مدينة بورتسودان، شمال شرق السودان.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بسقوط 5 قتلى و13 جريحا بمواجهات قبلية فى مدينة بورتسودان، شمال شرق السودان. وأوضحت القناة أن الحكومة فرضت حظر تجوال ليلى فى بورتسودان بعد الاشتباكات القبلية، التى أوقعت قتلى وإصابات.

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