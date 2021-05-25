بايدن يشيد بمساعي مصر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار بغزة

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن شكره للمساعي الدبلوماسية المصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري، الاثنين، وشكر مصر على نجاح مساعيها الدبلوماسية لإنهاء موجة التصعيد التي استمرت 11 يوما بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان الاثنين، إن الرئيس الأمريكي اتصل بنظيره المصري وبحثا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمساعد ات الإنسانية الملحة للقطاع والجهود الدولية الرامية لإعادة إعماره.

وأضافت أن الرئيسين بحثا "مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة".

وتوسطت مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بعد قتال استمر 11 يوما. ويبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للمنطقة اليوم تشمل مصر.

وقال بيان الرئاسة المصرية: "أوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار".

وكان هذا ثاني اتصال من بايدن بالسيسي خلال بضعة أيام لبحث التطورات في المنطقة. لكن المناقشات اتسعت هذه المرة لتشمل العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية منها ليبيا والعراق.

وقالت الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتعتبره مصر تهديدا لها.

وقال البيان المصري: "تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف".

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن "أقر ببواعث القلق المصرية بشأن الوصول إلى مياه نهر النيل وشدد على اهتمام أميركا بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي المطالب المشروعة لمصر والسودان وإثيوبيا".