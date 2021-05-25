كورونا فى المكسيك .. 703 إصابات جديدة و48 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى 397 ألفًا و307 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 221 ألفًا و695.

وأكدت الحكومة المكسيكية أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.