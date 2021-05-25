بعد اعتقاله .. الأمم المتحدة تطالب بـ الإفراج عن رئيس مالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز"، نقلا عن مصادر لهما، أن جيش مالى اعتقل الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان.

وأفاد رئيس وزراء مالى لـ وكالة الأنباء الفرنسية، بأن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس"، فيما أشارت مصادر إلى أن مكان تواجدهما الحالى هو معسكر كاتى قرب باماكو.

وقال مسؤول عسكرى رفيع لـ الوكالة الفرنسية، إن الرئيس المالى ورئيس الوزراء موجودان فى كاتى لقضايا تعنيهما".