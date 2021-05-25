استطلاع : ترامب لا يزال رئيسا لـ 53% من الجمهوريين

جدة - نرمين السيد - أوضح استطلاع للرأى أن أغلبية الجمهوريين لا يزالون يرون أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هو الفائز فى انتخابات الرئاسة الماضية، وأن فوز الرئيس الحالى جو بايدن جاء بناء على تصويت غير قانونى، على حد قولهم.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهر الاستطلاع الذى أجرته "رويترز / إبسوس"، فى الفترة بين 17 و19 مايو الجارى، أن 53 بالمئة م المنتمين للحزب الجمهورى يرون أن دونالد ترامب مرشح حزبهم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى أجريت فى نوفمبر الماضى هو رئيس الولايات المتحدة الحقيقى. وأكد الاستطلاع أن ربع البالغين من الشعب الأمريكى، يعتقدون أن تصويتًا غير قانونى شاب الانتخابات الرئاسية الماضية منهم 56% منتمون لـ الحزب الجمهورى. ووجد الاستطلاع أيضًا 29% من الجمهوريين يحمِّلون الرئيس السابق مسؤولية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، فيما يرى 61% منهم أن الانتخابات سُرِقَت من ترامب.

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