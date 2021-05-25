البرازيل تعانى.. 790 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى نحو 16 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 449 ألفًا و858.
يشار إلى أن حصيلة الأرواح التى حصدها الفيروس التاجى فى البرازيل، يتقر من بلوغه من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة فى أمريكا اللاتينية بأكملها.
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