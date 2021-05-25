ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن الفنان المصري الشهير شريف دسوقي قام بإجراء عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.
وكشفت الفنانة بدرية طلبة عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وقالت: "بالفعل الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللي كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللي بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير".
من جانبه، طمأن الفنان شريف دسوقي، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".
وكان مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقي كشف عن تدهور صحته، مشيرا إلى أن إحدى قدميه بها مشكلة كبيرة والأطباء أكدوا له ضرورة بترها في أسرع وقت.
وأشار الطبيب المعالج إلى أن الحالة التي وصل لها تعود لإهمال العلاج من مرض السكري.
واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل "بـ100 وش" في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتر ساق فنان مصري شهير.. وكشف كواليس العملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.