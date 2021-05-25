إصابات كورونا فى القارة الإفريقية تتجاوز 4 ملايين

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى دول القارة الإفريقية لتصل إلى 4.759.772 .



جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى دول القارة الإفريقية لتصل إلى 4.759.772 . وأشار المركز الإفريقى للسيطرة على المرض والوقاية منه فى بيان اليوم، إلى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 128.463.

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