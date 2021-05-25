العالم يحتفل بـ يوم إفريقيا .. اعرف كل تفاصيله

وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الإفريقية المستقلة فى أكرا، وغانا فى 15 إبريل عام 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وكان يضم ممثلين من مصر، والتى كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، وإثيوبيا، وليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا.
يوم إفريقيا
وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير فى القارة الأفريقية بالإضافة إلى ترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على التحرر من الهيمنة، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقى.
ويأتى "يوم إفريقيا" كـ يوم للتقدم فى كل عام للتقدم المستمر لحركة التحرير، ولترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب.
وتم اختيار يوم الـ 25 من مايو لـ الاحتفال بـ يوم إفريقيا لأنه يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فى 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بـ إثيوبيا.. وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الإفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى.
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