بلينكن نل أبيب ضمن جولة إقليمية لتعزيز التهدئة فى غزة

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الزيارة ضمن جولة فى الشرق الأوسط، لمناقشة جهود المتابعة الأساسية لتعزيز وقف إطلاق النار وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة والمساعدة فى تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بعد 11 يوما من التصعيد خلال عملية "حارس الأسوار" التى انتهت بوقف إطلاق النار صباح يوم الجمعة الماضى.
ومن المقرر أن يلتقى بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الضفة الغربية المحتلة.
وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.
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