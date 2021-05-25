بلينكن يصل إسرائيل في مستهل جولة بالشرق الأوسط

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في الشرق الأوسط بزيارة إٍسرائيل، اليوم الثلاثاء، في مسعى لتعزيز الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وقال مراسل شبكات على متن طائرة بلينكن إنها هبطت في مطار بن جوريون في تل أبيب. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق اليوم.

وكان أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، فضلا عن مطالبات بوقف صفقة بيع أسلحة أمريكية مقترحة لإسرائيل.