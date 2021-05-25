الخارجية الأميركية تشكر الإمارات على جهود وقف التصعيد بغزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد، أعربا عن دعمهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والأطراف الأخرى في غزة.
وأضافت الخارجية الأميركية في بيان، أن بلينكن شكر الشيخ عبد الله بن زايد على جهود الإمارات للحد من التصعيد، وبحثا استكشاف سبل جديدة لتحقيق السلام.
وذكرت الخارجية أن بلينكن أثار أيضا خلال الاتصال أهمية جهود إعادة الإعمار في غزة.
ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى تل أبيب لدعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعد تصعيد دام استمر 11 يوما.
وسيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد هاتين المحطّتين، يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.
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