تحطم طائرة عسكرية أمريكية ومصرع قائدها

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، إنه لم ترد أى تفاصيل بخصوص اسم الطيار، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أى شخص آخر على متن الطائرة.
ومن جانبها أفادت قاعدة "نيليس" الجوية الأمريكية بمقتل طيار بسبب تحطم طائرة عسكرية بالقرب من "لاس فيجاس" بعد إقلاعها من القاعدة.
وأوضح مجلس سلامة النقل الوطنى، أن الطائرة من طراز "Dassault Aviation Mirage F-1" ، مؤكدًا أن جارٍ التحقيق فى الحادث.
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