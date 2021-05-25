مجلس صيانة الدستور الإيرانى يسمح لـ 7 متقدمين فقط للترشح للرئاسة

جدة - نرمين السيد - ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، يقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائى نظيف، كما يسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات فى المدن التى يزيد عدد سكانها على مليونى نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.

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